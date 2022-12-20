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İzmir'de 13 bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

20.12.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir araçta ve ikamette yapılan aramada 13 bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 13 bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.M. (29) ve K.Y'nin (20) 35 ALJ 507 plakalı otomobille uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik takiple aracı durduran ekipler, üzerinde 322 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirilen şüphelileri gözaltına aldı.

Savcılık kararı doğrultusunda M.M'nin ikametinde arama yapan ekipler, 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

M.M. ve K.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gözaltı İzmir Bayraklı

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