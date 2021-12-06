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İzmir'de 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

06.12.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir depoya baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoda bulunan B.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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