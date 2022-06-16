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İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

16.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

29 Mayıs'ta Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Dörtköşe, Ege Ö'nün (23) kullandığı 35 JF 557 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, dün yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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