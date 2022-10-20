YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

20.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye İş Bankası İzmir'de Su Çalıştayı düzenlediTürkiye İş Bankası İzmir'de Su Çalıştayı düzenledi
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen

İzmir Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
13:01
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:51
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.