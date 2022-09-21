İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.



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