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İzmir'de 2 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi

30.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözatına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Konak ve Karabağlar'da depo olarak kullanılan iş yeri ile bir kargo şubesine baskın düzenlendi. Bir hafif ticari araçta da arama yapıldı.

Operasyonda 5 litrelik bidonlarda ambalajlanmış 2 bin 800 litre kaçak etil alkol ile bidonlara yapıştırılmak üzere hazırlanmış etiketler ele geçirdi. Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçak şekilde ürettikleri etil alkolleri, sosyal medya üzerinden "yüzey temizleyici" adı altında satışa sundukları ve talep edenlere kargoyla gönderdikleri belirlendi.

Haklarında Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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İzmir kaçakçılık etil alkol

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