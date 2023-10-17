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İzmir'de 260 düzensiz göçmen ve 20 göçmen kaçakçısı yakalandı

17.10.2023 06:56 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 260 düzensiz göçmen, 20 göçmen kaçakçısı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Sahili Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli tekneyi durduran ekipler, 260 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Olayla bağlantılı olarak jandarma ekipleri de yaptıkları takip sonucu ilçede 16 göçmen kaçakçılığı şüphelisini daha gözaltına aldı.

71 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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