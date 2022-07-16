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İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

16.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 28 yaşındaki Tugay Bekdemir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 3 katlı apartmandaki dairede Tugay Bekdemir'in cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki apartman sakinleri koku nedeniyle 9 Temmuz'da polise ihbarda bulunmuş, polis Tugay Bekdemir'in yaşadığı daireye çilingir yardımıyla girmişti.

Evde cenazesi bulunan Bekdemir'in bacağından bıçak ya da benzeri aletle yaralandığı ve bunu sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 1'i kadın 2 şüpheli, Kemalpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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