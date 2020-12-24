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İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 24.12.2020 18:13 | Son Güncelleme

İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi bir iş yerinde alkol üretimi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan üzerinde "tıbbı kullanım için üretilmiştir" ibaresi bulunan 5 litrelik plastik bidonlarda 3 bin 560 litre etil alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan test kitleri, sahte ambalajlar, boş şişeler, çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi.

Etil alkole imha edilmek üzere el konulurken, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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