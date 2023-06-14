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İzmir'de 3 kişinin öldüğü baraka yangınını çıkarmakla suçlanan sanığın yargılanması sürdü

14.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir şantiyedeki barakada yangın çıkararak Suriyeli 3 işçinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal K. ile taraf avukatları ve Uluslararası Af Örgütü gözlemcisi katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumunun da sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gönderdiğini belirtti.

Olayda Suriyelilerden 2'sinin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun da mahkemeye ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, bu kişilerin yanık sonucu öldüklerinin Adli Tıp Kurumunca belirlendiğini belirtti.

SANIK YAZILI SAVUNMA SUNDU

Tutuklu sanık Kemal K. mahkemeye 12 sayfalık yazılı savunma sundu. Sanık Kemal K, yazılı savunmasında şantiye sahibinin kendisine iftira attığını ileri sürerek, şunları öne sürdü:

"O gün yangın çıktıktan sonra olay yerine gittim. 'Elektrikli sobadan çıktı' dediler. Sonra 'elektrikli battaniyeyle ısınıyorlardı' dediler. Söndürmeye çalışırken yanmışlar. Su ısıtıcısı vardı. Çalışmaya gelen insanlar yıkanmak için su ısıtıcısını kullanırlardı, hep sıkıntı olurdu. Çoğu kişi de hep bu yüzden tehlike atlatmıştır. Üçlü uzatma kablosunda su ısıtıcı takılıydı. Yangından sonra olayı üzerime atmaya çalıştılar. Polise gidip tehdit edildiğimi söyledim."

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİ

Güzelbahçe ilçesinde bir şantiyenin barakasında 16 Kasım 2021’de çıkan yangında 3 Suriyeli işçi hayatını kaybetmişti.

Başka bir suçtan gözaltında olduğu sırada polise cinayete karıştığını söyleyen Kemal K, tanık beyanları ile güvenlik kamerası kayıtlarının örtüşmesi sonucu, 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden, ardından suçsuz olduğunu öne süren sanık, çelişkili ifadeleri nedeniyle Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastaneden cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanık hakkında "tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.​​​​​​​

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