İzmir'de 3 kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ali İhsan Kılıç ile kasten öldürme suçlarına iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan ve bugün de devam edilen duruşmada tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme heyeti, 2. celsenin başında tanıkları dinledi.

Tanık H.S, sanıkların komşusu olduğunu, olay günü sesleri duyup sokağa çıktığını belirterek, "Ali İhsan Kılıç'ı şarjör takarken gördüm. Aileler arasında 'yer' davası nedeniyle husumet vardı. Aslında Mehmet Kılıç'ın husumeti var." diye konuştu.

Tanık S.E. ise her 2 ailenin de 35 yıllık komşusu olduğunu ifade etti.

Aileler arasında arsa nedeniyle husumet olduğunu dile getiren S.E, "Kavgayı başından itibaren gördüm. Mehmet Kılıç, duvarın yanında bekliyordu. Ben Ali İhsan'a yalvardım, elini tuttum silahı almak için ama olmadı. Yapamadım silahı alamadım. Silahın mermisi bitince Mehmet Kılıç'ın evinden şarjör aldı. Sonra olay gerçekleşti." diye konuştu.

Tanık N.A. da Ali İhsan Kılıç'ın silahla ateş ettiğini gördüğünü, yardım etmek için dışarı çıktığını, sonrasında da ambulansı aramak için tekrar eve gittiğini aktardı.

Tanık Y.G. ise olay günü dışarı çıktığında Yahya Köşek'in vurulmuş halde yerde yattığını gördüğünü belirterek, "Ali İhsan Kılıç, şarjörü alıp gelip yeniden sıkmaya başladı. Arazi nedeniyle husumet var. Meryem Köşek ellerini kaldırdığı halde ona da sıktı. Şarjör bitince gidip doldurdu sonra tekrar gelip Funda Güçlü'ye ateş etti." diye anlattı.

Tanık ifadelerinin ardından olay anına ilişkin görüntüler mahkeme heyetince izlendi.

Daha sonra söz verilen sanık Ali İhsan Kılıç, Mehmet Kılıç'ın kendisine mermi getirdiği yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Sanık Mehmet Kılıç da arsa olayının 45 sene önce yaşandığını savunarak, "Bir arsa olayı var evet ama üzerinden 45 yıl geçti. İstesem 45 yıl beklemezdim. Husumetim yoktu. Karşı karşıya hiç gelmedik. Olayda benim dahlim yok. Suçum yok. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine için duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran'da Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı. Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet olduğu belirtilmiş, Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.

