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İzmir'de 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

27.07.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki dağlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, arazide ve şüpheli Ü.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kullanıldığı belirlenen malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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