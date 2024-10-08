YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
08.10.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 386 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 17 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklandı.

İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Liberterra II" operasyonunu gerçekleştirdi.

Ekipler 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 386 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 4 kamyon, 3 taksi, 2 otomobil, 5 şişme bot ve motorları ele geçirildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:04
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:07
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.