İzmir'de 4 bin 102 litre kaçak içki ele geçirildi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ve satışına yönelik sorumluluk bölgesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında Bergama ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

Aramada plastik varil, bidon ve cam şişeler içerisinde toplam 4 bin 102 litre kaçak şarap ile çok sayıda mantar tıpa, cam şişe ve bir tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli A.Y. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

