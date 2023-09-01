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İzmir’de 4 katlı binada yangın paniği

01.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde ambalaj imalathanesinin en üst katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu bitişiğindeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

İzmir’de 4 katlı binada yangın paniği

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, 23.30 sıralarında Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak’ta bulunan ambalaj imalathanesinin çatı katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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