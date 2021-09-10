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İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

10.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tersane Mahallesi'ndeki 5. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Fatma Göçmen Kaya (33), komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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