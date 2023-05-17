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İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

17.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin ölümü 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u cezaevine gönderildi.

Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 11 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OLAY

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan ve konuşmak için 11 Mayıs akşamı Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ikinci katında bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si olayın ardından, 4'ü 15 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. 2 şüpheli ise yakalanamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Menderes Kıraathane silahlı kavga

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