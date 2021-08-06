YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı

İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı

06.08.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bugün 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.

Köşger, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki aşı çalışmaları konusunda sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Köşger, "Mavi İzmir'imizde bugün 5 milyonuncu doz aşı yapıldı. Haydi İzmirliler. Kentimizdeki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmak üzere, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
Düğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haberDüğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haber
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybettiİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Aşı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:11
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:24
Yatsı
21:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.