İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bugün 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.

Köşger, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki aşı çalışmaları konusunda sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Köşger, "Mavi İzmir'imizde bugün 5 milyonuncu doz aşı yapıldı. Haydi İzmirliler. Kentimizdeki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmak üzere, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.



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