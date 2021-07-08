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İzmir'de 54 sanıklı organize suç örgütü davası devam ediyor

08.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 54 sanıklı organize suç örgütü davası devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava kapsamında 54 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12’si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı. Başkan Gürbüz'ün avukat Soner Akgül, müvekkilinin bu davanın mağduru olduğunu savundu.

Gürbüz'ün olayla ilgisi olmadığını öne süren Akgül, şunları kaydetti:

"Kılıç kardeşlerin iddiasına göre müvekkilimin olaydan 2 gün önce çay bahçesine geldiği söylendi. Kamera kayıtlarıyla müvekkilimin çay bahçesini ziyaret etmediği görülmüştür. Eylemden hemen sonra olay yerine geldiği söylense de oraya gitmediği tespit edilmiştir. Vezir isimli şahsın Kılıç kardeşler tarafından yalancı tanıklık yapması için baskıyla yönlendirildiği ortaya çıkmıştır. Müvekkilimize iftira atılmaktadır. Tüm deliller toplanmıştır. Kendisine şantaj yapılmıştır. Ölüm tehdidi almıştır. Bu davanın müştekisiyken mağduru olmuştur. Dosyadan çıkarılmasını talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını almasının ardından, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine, Fatih Gürbüz’ün dosyadan çıkarılma talebinin reddine, firari Binali Camgöz’ün yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz'ün elebaşı olduğu yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olaylar arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kasten yaralamaya teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek, silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 54'e çıkmıştı.

Yurt dışında olduğu belirtilen suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, firari olarak aranıyor.

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