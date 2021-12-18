İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de ikamet, depo, iş yeri ve imalathanelere düzenlenen operasyonda 6 ton taklit etiketli, sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde yaşanan alkol zehirlenmelerine ilişkin çalışma başlattı.

Paravan şirket üzerinden internet ve telefon sipariş hattı oluşturarak kargo yoluyla satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışmada çok sayıda ikamet, depo, iş yeri ve imalathaneye baskın yapıldı.

Operasyonda 6 ton taklit etiketli, sahte etil alkol, 5 bin taklit etil alkol etiketi, 4 bin 650 adet içki yapımında kullanılan aroma ile 1000 adet etil alkol bidon kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan L.T. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

