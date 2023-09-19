İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa’da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda bir depoda 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 2 şahsa yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

