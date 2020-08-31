İzmir'de 73,5 kilogram esrar ile 392 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 73 kilo 500 gram esrar ile 392 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tire, Bayındır ve Menderes ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bölgedeki bazı adreslerde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramalarda 73 kilo 500 gram esrar, 392 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ile 550 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

