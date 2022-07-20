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İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

20.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış'ın cesedi bulundu.

Şirinkapı Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polise ve sağılık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, cesedin 12 Temmuz akşam saatlerinde Murathan Mahallesi'ndeki evinin önünden kaybolan alzaymır hastası Hasan Barış'a ait olduğunu tespit etti.

Evine 2 kilometre uzakta bulunan Barış'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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