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İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı'yla (JİHA) yapılan tarama sonucu takip edilen otomobil ile üç minibüs, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Zeytinler Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Araçlarda 81'i Afganistan, 2'si Suriye ve 1'i Iraklı 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.A, E.Ş, O.A, E.Ö, K.U. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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