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İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı

18.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşinin çocuklarını göstermediği için intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'de adliyenin önüne pompalı tüfekle gelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'nin önüne gelen M.Ö (42), pompalı tüfekle içeriye girmek istedi.

Polis ekipleri, M.Ö'yü yakaladı.

M.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan M.Ö'nün olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi.

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