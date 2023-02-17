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İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı

17.02.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra İzmir'e gelen mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından kent genelinde 5 ilçede "Depremzede İhtiyaç Market" açıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine, asrın felaketine karşı millet olarak örnek bir dayanışma sergilendiğini, kendilerinin de yardım malzemelerinin ulaştırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek olunması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Depremin yıkıma neden olduğu illerden İzmir'e gelen depremzedelere desteği sürdürme kararlılığında olduklarını dile getiren Şahin, yardımların mağdur vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaştırılması için market oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde "Depremzede İhtiyaç Market" açtıklarını aktaran Şahin, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını bu marketlerden ücretsiz şekilde karşılayabileceğini aktardı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Depremzedelerimizin gıdadan giyime, odundan kömüre tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlık yaptık. Hiç kimseyi boş çevirmeden, elimizden geldiğince giydirip donatıp gönderiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bu marketler açık kalacak. Devletimiz bu vatandaşlarımızın evlerini yapıp memleketlerine gönderene kadar yardımlarımız sürecek. Milletimiz çok yüce gönüllü. Yardımları toplarken zaman zaman gözyaşlarımızı tutamadığımız zamanlar oldu. Çeyizindeki yorganını veren Roman kızı da evinde yiyeceği yağını veren ana da kumbarasını açan çocuk da geldi."

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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