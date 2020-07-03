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İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 06:27 | Son Güncelleme

İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sitedeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi 8780 Sokak'ta bulunan bir site içindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer katlara sıçraması sonucu dairelerde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle indirdi.

İndirilen vatandaşlar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Yangında sitede bulunan dairelerde hasar meydana geldi.

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