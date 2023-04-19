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İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

19.04.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Tahir Tunca Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çatı katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu S.N. (24), itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

Vücudunda yanık oluştuğu belirlenen ve ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

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