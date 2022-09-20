İzmir'de arabuluculuk merkezleri açıldı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasında arabuluculuk merkezleri açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek ile İzmir Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (İZTOTAM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk müessesesinin iş dünyası için uzlaşmayı sağlama konusunda önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde Türk hukuk sistemine arabulucu, tahkim ve uyuşmazlık meselesinin girdiğini vurgulayarak, "Arabulucu, tahkim ve uyuşmazlık konularıyla ilgili çözümler noktasında, bizim süreçlerimizin kısaltılmasında büyük katkı sağladı, iş dünyası adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Arabuluculuğun iş dünyasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusundaki katkısına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu bizim iş dünyamızda anlaşmazlıkların çözümü noktasında müthiş bir şey. Toplumsal uzlaşmayı sağlamaya giden en önemli taraftır. İki taraf da helalleşerek işi bitiriyor. Bundan daha hayırlı bir iş olmaz. Toplumun arasındaki çatışmayı da bitirecek bir esastır."

- Arabuluculukla anlaşmazlıklar daha kısa sürede çözülüyor

24. Dönem TBMM Meclis Başkanı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek ise yargıda davaların uzun sürdüğünü, arabuluculuk, tahkim ve uyuşmazlık müesseseleriyle anlaşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

İnsanın olduğu yerde ihtilaf olduğunu ifade eden Çiçek, "İhtilafsız hiçbir toplum yok. İhtilafların çözümü için de kadim çözüm yolu yargıya gitmektir. Yargıya bugün bir giden pişman bir gitmeyen pişman. Çünkü ister istemez davalar uzun sürüyor, bu tüm dünyada böyle Türk yargısına mahsus değil. Hukuki sıkıntıların sadece Türkiye'de olduğunu zannediyoruz hiç öyle değil. En başta G7 ülkeleri dahil olmak üzere hepsinde çok ciddi hukuki sıkıntılar, problemler var. Bunları yaşayarak, görerek söyleyen bir insanım." diye konuştu.

Kurumlarda ihtilafların çözümü bakımından önemli değişikler yapıldığını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Vatandaşın devletle olan ihtilafında kamu başdenetçiliği (Ombudsmanlık) diye bir müesseseyi kurduk. Önemli bir kısım, devletle vatandaşların ihtilafları orada çözülmeye çalışılıyor. Yeni alternatif çözüm, yargının dışında tahkimi getirdik. Hatta anayasada engel vardı, anayasal engeli de kaldırdık. Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var. Yabancılar Türkiye'ye geldiğinde evvela hukuk güvenliği istiyorlar. Bunun içinde tahkimin olup olmaması önemli engel teşkil ediyordu. Tahkim mevzuatımıza girdi. Bütün gelişmiş ülkelerin de kabul ettiği bu arabuluculuk sisteminin altyapısı benimde içinde bulunduğum hükümetler döneminde daha sonraki arkadaşlarımızca benimsendi ve bugün bu noktaya geldik. Artık arabuluculuk müessesi hukuki bir müessesedir. Mahkemeden aldığı karar hangi neticeyi doğuruyorsa arabuluculuk sonucunda vardığı mutabakatta aynı sonucu doğuracaktır ve uzun sürmeyecektir. "

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de arabuluculuk müessesinin Türk hukuk sistemine adapte olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek "İstikbal köklerdedir, aynı zamanda göklerdedir. Bir ağaç kökü üzerine büyür. Mazisi çok derinlerde olan kendi örf ve adaleti olan kendi hukuk sistemi gelişmiş olan medeni bir milletiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de iş dünyasının dinamik yapısı nedeniyle ticarette karşılaşılan tıkanıklıklara karşı hızlı ve pratik çözümlere ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.

