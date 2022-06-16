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İzmir'de araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 9 şüpheli yakalandı

16.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 9 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırlayan ve kiralama ücretini aldıkları halde araçları göndermeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ülke genelinde 240 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheli şahısların ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri ancak ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

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