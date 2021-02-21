İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine aradıkları ticari takside 2 bin 224 uyuşturucu hap geçirdi.

Bergama ilçesinde polis ekipleri, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, bir taksiyi durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 2 bin 224 uyuşturucu hap bulundu. Taksideki B.K. (48), S.K. (32) ve M.G. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, tutuklandı, M.G. savcılık kararıyla, B.K. ise sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

