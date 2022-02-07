YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

07.02.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 313 Sokak'ta Hüseyin K. (55) ile oğlu B.K. (28) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.K, babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmakGiresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak
Anahtar Kelimeler:
Bergama

İzmir Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:31
İkindi
16:23
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Akyürek Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Yeni Öztürk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.