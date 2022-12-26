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İzmir'de balkonun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

26.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde balkonun çökmesi sonucu birinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Mahallesi'ndeki bir evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 1. kattaki balkondan bulunan 17 yaşındaki E.G, binanın girişine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Demet Özbalyoz, balkonda oturan komşu kızı E.G. ile sohbet ettiklerini, telefonun çaldığını ve içeri girdiği sırada bir gürültü duyduğunu anlattı.

Dışarı çıktığında balkonun çöktüğünü ve E.G'yi de yerde gördüğünü belirten Özbalyoz, "Kız balkonda otururken balkon çöktü bir anda ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu.

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İzmir balkon yaralı

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