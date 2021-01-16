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İzmir'de baypas ameliyatı sonrası Kovid-19 teşhisi konulan hasta sağlığına kavuştu

16.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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İzmir'de baypas ameliyatı sonrası Kovid-19 teşhisi konulan hasta sağlığına kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de baypas ameliyatı olduktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan Mustafa Günay, 35 gün solunum cihazına bağlı olarak kaldığı yoğun bakımdaki tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Menemen ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Günay, nefes darlığı ve baş dönmesi şikayetleriyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde kalp damarları tıkalı çıkan ve kalbinin yüzde 30'unun çalıştığı belirlenen Günay, acil olarak baypas ameliyatına alındı.

Ameliyat sonrası solunum sıkıntısı yaşayan Günay'a Kovid-19 teşhisi konuldu.

Akciğerlerinde yaygın tutulum nedeniyle durumu kötüleşen ve yoğun bakım servisine alınan Günay entübe edildi.

35 günlük entübe sürecinin ardından hayata tutunmayı başaran ve Kovid-19 testi negatif çıkan Günay taburcu edildi.

- "Mucizenin hikayesi"

Baypas ameliyatını yapan Prof. Dr. Koray Aykut, Günay'ın iyileşmek için çok mücadele verdiğini belirterek "Mustafa Bey bir mucizenin hikayesi. Zatürre teşhisi konulan hastamızın diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği vardı. Umutlar tükenirken o pes etmedi. Solunum cihazında geçen haftalar sonrasında yaşamda kalmayı başardı. Bizim gözümüzde o, yaşam mücadelesini kazanan bir savaşçı." dedi.

Mustafa Günay ise kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek, "Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Hep yanımda olan doktorum Koray Bey’e, hemşirelere, dışarda dualarıyla bana destek veren aileme çok teşekkür ediyorum. Bana verilen bu ikinci yaşam şansında sağlığıma daha çok dikkat edeceğim." diye konuştu.

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