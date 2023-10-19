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İzmir'de belediye iştiraki İZENERJİ çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor

19.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ şirketi çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan sosyal hakları ve ikramiye ödemelerini zamanında alamadıkları iddiasıyla 17 Ekim'de başlattıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan İZENERJİ çalışanları, 3'üncü gününde iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Genel İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır ikramiye ve sosyal haklarını zamanında alamadıklarını, işveren temsilcilerinin ikramiye alacağının bölünerek ödenmesi teklifini kabul etmediklerini belirtti.

Diğer iştiraklerde çalışanlara bu ödemelerin yapıldığını öne süren Kenar, şunları kaydetti:

"Şirketler arasındaki ayrımcılığın artık son bulmasını, sosyal haklarımız ve ikramiyelerimizin gününde ödenmesini talep ediyoruz. Ücretlerin enflasyondan kaynaklı her gün eridiği bir ortamda hakkımız olanı zamanında istiyoruz. Bundan sonraki süreçte hak edişlerimiz gününde ve zamanında yatırılmazsa mücadelemiz büyüyerek devam edecektir.

Dün işveren yetkilileri tarafından bizlere önerilen ikramiye alacağımızın bölünerek ödeme yapılması talebine ret cevabı vermemize rağmen 2 bin 500 liranın ayın 20'sinde hesaplara geçeceği, geri kalan miktarın ise ay sonuna kadar yatırılacağı bilgisi 11 bin üyemize kısa mesaj yolu ile bildirilmiştir. Bölünerek yapılan ödemelerin hiçbir kıymeti olmayacağı aşikar bir şekilde ortadır. Bu kaosu sonlandırmanın mümkün olan tek yolu, ikramiye hak edişimizin tamamının hesaplara geçmesidir."

Kenar, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemelerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi izenerji

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