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İzmir'de berber dükkanına ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

07.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde berber dükkanına gelen bir şüphelinin ateş açması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de berber dükkanına ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi, Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'ta bulunan berbere kar maskeli gelen kişi, içeride bulunan müşterilerden Soner D'ye (30) tabancasıyla ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sol dizinden yaralandığı belirlenen Soner D, ilk müdahalenin ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kimliğinin F.M. olduğunu tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir Bayraklı berber dükkanı

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