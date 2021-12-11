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İzmir'de bıçakla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

11.12.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bıçakla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde 9 Aralık'ta bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Demircilik Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki sanayi sitesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ramazan Günçe (39), sevk edildiği SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan F.K. (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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