İzmir'de bıçakla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde 9 Aralık'ta bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Demircilik Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki sanayi sitesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ramazan Günçe (39), sevk edildiği SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan F.K. (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz