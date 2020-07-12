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İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 07:13 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir binada bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güney Mahallesi 1148 Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, Dilek Yüksel'i (43) apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde buldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dilek Yüksel'in yaklaşık 5 ay önce apartmana taşındığını belirten apartman sakinleri, olayın ardından kaçan birisini göremediklerini söyledi.

Polis ekipleri, olayın intihar veya cinayet olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

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