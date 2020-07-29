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İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 07:57 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi Dünya Barış Anıtı yakınlarında Yavuz Demir ile Servet B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet B, Demir'i bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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