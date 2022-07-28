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İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

28.07.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ordu Caddesi'ndeki metruk binada Kenan Yılmaz ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.K, Yılmaz'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

E.K, ekiplerce gözaltına alındı.

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