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İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

11.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Yangın sırasında evde olduğu belirlenen bir kişi, itfaiye, polis ve 112 ekipleri tarafından çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bu sırada evde olduğu belirlenen bir kişi, ekiplerin müdahalesi sonucu dışarı çıkarıldı.

Mehmet Ali Akman Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çatı katında akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen K.G'nin olduğunu belirledi.

İtfaiye ekipleri K.G'nin alevlerden etkilenmemesi için bulunduğu yere uzun süre su sıkarak müdahale etti.

Bir süre sonra dumandan etkilenen K.G. yanan daireye tekrar girdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yürüttü.

Yangının söndürülmesinin ardından ikna çabalarına rağmen aşağıya inmeyen K.G, polis, itfaiye ve 112 ekipleri uzun uğraşları sonucu binadan çıkartıldı.

Evden çıkarılırken bazı mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği K.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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