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İzmir'de bir araçtan ses sisteminin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

02.02.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 100 bin lira değerindeki ses sistemini çaldığı iddia edilen amca ve yeğeni yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde apartman garajındaki hafif ticari araçtan ses sisteminin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kozağaç Mahallesi 244 Sokak'ta ikamet eden Murat Yıldızhan, 27 Ocak'ta apartman garajına park ettiği hafif ticari aracının camlarının kırılarak bagaj bölümünü tamamen kaplayan ses sisteminin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, zanlıların adresine düzenlediği baskında amca A.Y. ile yeğen S.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresindeki aramada çalıntı ses sistemi ele geçirildi.

Polis, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ses sistemini sahibine teslim etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzlerinde medikal maske bulunan şüphelilerin, çaldıkları ses sistemini çekçek ile taşıdıkları anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Buca hırsızlık Hafif ticari araç

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