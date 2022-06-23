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İzmir'de bir baba, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla öldürdü

23.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir baba, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde bir baba, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabanca öldürdü.

İddiaya göre, dün akşam Çandarlı Mahallesi'nde Şaban Yılmaz ile aralarında husumet bulunan V.Y. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şaban Yılmaz, V.Y'yi bıçakla yaraladı.

Kavgayı haber alan baba R.Y, oğlunun yaralandığını görünce Şaban Yılmaz'a tabanca ile ateş etti. Şüpheli baba ile yaralı oğlu olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şaban Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve yaralı oğlu, jandarma tarafından yakalandı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen V.Y, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı R.Y. ise ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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