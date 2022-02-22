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İzmir'de bir evde çok sayıda silahla FETÖ yayınları ele geçirildi

22.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aramada, aralarında 23 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kalem tabanca ve kılıçların da olduğu çok sayıda silah bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yayınlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde H.Ç'ye ait evde çok sayıda silah ve FETÖ yayınları olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 23 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kalem tabanca, 4 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, samuray kılıcı, subay kılıcı, 2 kılıç, 3 pala ve çok sayıda fişek ile terör örgütü FETÖ'ye ait 64 kitap, 48 CD, 21 kaset ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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fetö İzmir Ödemiş

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