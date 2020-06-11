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İzmir'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

İzmir'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir hayırsever, 5 marketin veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı.

Atatürk Mahallesindeki bir markete gelen bir hayırveser, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çeken olup olmadığını sordu.

Market işletmecisinin haftalardır borçlarını ödeyemediklerini belirttiği kişilerin borçlarını kapatan hayırsever, daha sonra ilçedeki 4 markete daha giderek aynı şekilde ödeme yaptı.

Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever 5 markette toplam 60 bin liralık veresiye defteri borcunu ödedi.

Market sahiplerinden İzzet Açıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kişinin markete gelerek veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyenleri sorduğunu anlattı.

Hayırseverin, veresiye defterinde 2 yıldır borcunu ödemeyen bir aile olduğunu söylemesi üzerine tutarın tamamını kapattığını aktaran Açıl, "Hayırseverin ilçedeki marketlere aynı şekilde gittiğini ve borç ödediğini öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Ekonomik açından sıkıntılı zamanlar geçiren ailelerin yüzünü güldürdü." deiye konuştu.

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