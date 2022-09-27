İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait tekel bayisinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz