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İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

27.09.2022 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait tekel bayisinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

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İzmir saldırı şemikler

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