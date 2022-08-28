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İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı

28.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği ortaya çıkan Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili aranan ve Almanya'da yakalanan zanlı, Türkiye'ye iadesinin ardından tutuklandı.

Çelik'in ailesinin avukatı Sibel Önder, yaptığı açıklamada, 12 Temmuz 2016'da yaşanan olayla ilgili aranan H.Y'nin (38) Almanya'da olduğu ve iltica başvurusu yaptığının belirlendiğini, hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlının iadesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Geçen hafta Almanya'da başka bir adli olaya karıştığı için yakalanan zanlının Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Önder, İstanbul'a getirilen zanlının İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alındığını ve tutuklandığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde, evlenmek istediği Sibel Çelik (24) ile telefonuna gelen mesajlar nedeniyle tartıştıklarını, olay gecesi saat 02.00 sıralarında evden çıktığını, ertesi sabah döndüğünde evi yanmış bulduğunu, evin nasıl yandığına dair bilgisinin olmadığını, kadına yaralayıcı bir darbede bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

- Olay

Buca'da 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede baza içinde bir kadın cesedi bulunmuş, otopsi sonucunda Sibel Çelik'in tecavüze uğradığı ve bıçaklandığı tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda H.Y. ile ağabeyi S.Y. hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan S.Y, sonraki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, H.Y'nin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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