İzmir'de bir kişi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tarlasında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi mevkisindeki tarlasına giden Kamuran Güney'den (60) haber alamayan yakınları tarlaya gitti.

Güney'i tarlada başından vurulmuş halde gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir çocuk babası Güney'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftçilik yapan Güney'in eşi Gülay Güney'in jandarmadaki ilk ifadesinde, eşinin borçlu olduğu tefeciler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdüğü öğrenildi.



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