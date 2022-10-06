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İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü

06.10.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısı babanın yakalanması için çalışma başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kahvaltı yaparken tartıştığı oğlunu öldürüp kaçtı.

Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C. yanındaki tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Polis, Y.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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cinayet kahvaltı konak

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