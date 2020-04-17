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İzmir'de bir kişinin 130 bin lirasını gasbettikleri ileri sürülen 3 kişi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kişinin 130 bin lirasını gasbettikleri ileri sürülen 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobil satın almak isteyen kişinin 130 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulunan O.M, otomobil satın almak için G.Ç. aracılığıyla tanıştığı A.H'nin Sasalı Mahallesi'nde verdiği adrese gittiğini söyledi. Araç için pazarlık yaptıkları sırada G.Ç. ve yanlarına gelen otomobildeki bir sürücü tarafından darbedildiğini ileri süren O.M, kendisini zorla otomobile bindirerek Buca Kozağaç Mahallesi'ne götüren bu kişilerin yanındaki 130 bin lirayı alarak kaçtıklarını savundu.

Olayla ilgili teknik ve fiziki takip yürüten jandarma ekipleri, M.G, G.Ç. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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